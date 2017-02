LE CAPITAL DES MOTS - MUSTAPHA SAHA

DE LA MYSTIQUE DES FORMES ET DES COULEURS

DANS L'ART PLASTIQUE DE FATHYA TAHIRI

L'artiste Fathya Tahiri expose ses nouvelles créations à la Galerie 38 de Casablanca du 10 Février au 9 Mars 2017. Le sociologue Mustapha Saha jette un regard analytique sur son œuvre atypique.

L'œuvre protéiforme de Fathya Tahiri est un périple plastique incessant entre attraction tellurique et gravitation cosmique. Ses sculptures massives déconstruisent les anatomies conventionnelles, métamorphosent les corps en nodosités tentaculaires, ramifient les abîmes insondables aux matérialités captives. Une œuvre paradoxale entre prouesse technique, finesse plastique et luxuriance anamorphique, qui brise allégrement les cloisons artistiques. L'allégorie rédemptrice des songes dissout la vraisemblance séductrice des mensonges. L'informulable s'exprime dans l'énigmatique cumulation sémiotique. Les réalisations sont autant de gestations divines que la nature, effrayée par leur complexité rhizomique, renonce à procréer depuis ses mésaventures jurassiques. L'arborescence intuitive des formes inédites désaliène la sensibilité perceptive des œillères éducatives.

L'artiste révolutionne l'émotion esthétique en la replongeant dans sa source initiale. Ses arthropodes, poursuivis depuis la nuit du temps par la malédiction symbolique, retrouvent leur somptueuse structure dans leur amplification physiologique, se transforment en imposantes architectures métaphoriques dans leur bénignité protectrice, surplombent l'échelle humaine de leur majesté paisible. Ses sirènes captent, dans la déchronologie médiumnique, l'éruption première des nymphes génitrices. Son bestiaire, remontant le temps jusqu'au fond des âges, invoque des créatures fantastiques jaillies de réminiscences irrépressibles. Chaque sculpture est une immersion sensitive dans la matière, une fluctuation prospective de morphologies extraordinaires, une épreuve introspective dans les méandres imaginaires. La main modèle l'impossible dans un état extatique. La conscience malheureuse trouve son salut dans la sublimation matricielle. Le regard du spectateur s'intrigue de la perfection des rondeurs, des sensualités saisies dans leurs entrelacements indémêlables, des transfigurations extravagantes, des entités hybrides, des chimères mythologiques métissées de gorgones mauresques. Se démontrent par l'absurde la bipolarité magnétique, les vibrations plutoniques, les résonances galactiques. L'œuvre balise la quête mystique. Les bijoux, émaillés de pierres ambrées du désert, cristallisent les minéraux dans leur lave fusionnelle, puisent l'or, l'argent, le cuivre dans leur quintessence originelle, transforment la parure en sculpture éternelle. Ainsi se façonne le collier d'Isis l'immortelle.

De l'incandescente palette, refoulant inlassablement les stigmates du mal, surgit le cri primal. L'impulsive inspiration, en expectative des lueurs vitales, entre menace d'extinction et miraculeuse réincarnation, fraie son chemin dans les ténèbres. La peinture, ordonnatrice des intuitions gestuelles, captatrice des vibrations spirituelles, exploratrice des sinuosités conflictuelles, s'éclabousse d'artefacts planétaires. Se chevauchent, dans les déflagrations chromatiques, les spectres fulminatoires et les figures jubilatoires. La toile se travaille dans ses niches intérieures. Les paysages et les saisons, les nitescences et les floraisons, les broussailles et les frondaisons, les silhouettes brumeuses et leurs combinaisons, s'ébauchent dans les profondeurs. Le motif se constelle de récurrences connectives. Les éléments interagissent dans une nébuleuse centrifuge. Les aimantations pigmentaires impulsent les palpitations organiques. Dans l'ambivalence de l'admissible et de l'inconcevable, du plausible et de l'indéchiffrable, de l'accessible et de l'incommensurable, le foisonnement dissymétrique absorbe le subdivisible et l'imprévisible. S'intercepte parfois l'invisible dans les interstices de l'imprescriptible.

La muse libératrice se perçoit comme démon tortionnaire. Sortent fantômes taraudeurs de leurs tiroirs. Le dédale intime se reflète dans le miroir. Les visions nocturnes deviennent fulgurances visuelles, illuminations conceptuelles, révélations rituelles. Plume et pinceau tressent les métaphores. Le vertige des abysses entrevus fuse en cascades de phosphore. La tempête couve la catharsis consolatrice. S'expurge passion dévastatrice. S'apaise tourmente fécondatrice. S'éloignent nuées chagrines. Resurgissent floraisons purpurines, couleurs azurines, rêveries marines.

MUSTAPHA SAHA