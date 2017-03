y no desear nada que no fuese inocente,

et dans les océans, et dorment dans la jungle

et la forêt et ceux qui y vivent, que ce soit des plantes





DINOSAURIOS FOR EVER





Y digo yo, ¿tenían alma los dinosaurios?

A Dios omnipotente, ¿se le ocurrió crear

un edén para ellos? ¿Quiénes fueron los buenos

en aquella película? ¿Los que solo comían

plantas o los carnívoros? ¿Los que ramoneaban

helechos a mansalva o quienes, en el bosque

perenne del Jurásico, perseguían herbívoros

para saciar su sed infinita de sangre?

Todos, sin excepción, como reyes del mundo

que fueron, se merecen un Más Allá de selvas

perpetuas, y de sueños a la orilla del mar

de Tetis, y de duelos a la luz de una luna

que brille para siempre: Dios no puede negárselo.

Para dormir tranquilo los años o los meses

o los días, quién sabe, que me quedan, me gusta

creer que aquellos monstruos de mínimo cerebro

y máximo tamaño gozan de un paraíso

donde vivir eternamente, aunque solo sea

por la fascinación que ejercieron en Bradbury

o que ejercen en mí, y para que los años

en que fueron los amos  ciento sesenta y cinco

millones, más o menos  no hayan pasado en balde.

Al fin y al cabo, el plan de Dios los tuvo en cuenta

como privilegiado jalón en el camino

que conduce hasta el hombre, y ni puede ni debe

dejar que se disuelvan en un olvido eterno.

Al menos mientras vivan en nuestras fantasías

y acribillen de imágenes terribles y entrañables

nuestra imaginación.

Narbonne, 12 de agosto de 2015









DINOSAURES FOR EVER





Et moi je dis, les dinosaures avaient-ils une âme ?

Dieu tout puissant a-t-il eu l’idée de créer

un éden pour eux ? Qui étaient les gentils

dans ce film ? Ceux qui ne mangeaient

que des plantes ou les carnivores ? Ceux qui broutaient

des fougères à la pelle ou ceux qui, dans la forêt

pérenne du Jurassique poursuivaient des herbivores

pour satisfaire leur soif infinie de sang ?

Tous, sans exception, comme les rois du monde

qu’ils furent, méritent un Au-Delà de jungles

perpétuelles, et de rêves au bord de la mer

de Thétis, et de duels à la lueur d’une lune

qui brillera pour toujours : Dieu ne peut pas leur refuser.

Pour dormir tranquille les années ou les mois

ou les jours, qui sait, qui me restent, j’aime

croire que ces monstres au cerveau minimal

et de taille maximale jouissent d’un paradis

où vivre éternellement, même si ce n’est

que par la fascination qu’ils exercèrent sur Bradbury

ou qu’ils exercent sur moi, et pour que les années

où ils furent les maîtres –cent soixante cinq

millions, plus ou moins- ne se soient pas passées en vain.

En définitive, le plan de Dieu les prit en compte

comme jalon privilégié dans le chemin

qui conduit jusqu’à l’homme, et il ne peut ni ne doit

les laisser se dissoudre dans un oubli éternel.

Au moins tant qu’ils vivront dans nos fantaisies

et qu’ils cribleront d’images terribles et touchantes

notre imagination.





Narbonne, 12 août 2015





***



LOS GATOS VENGADORES





Cinco gatos en casa y tres maridos

a tus espaldas: un buen historial.

Los gatos daban miedo. Los maridos,

dinero. No eran mala conjunción.

El amor lo volcabas por completo

en las cinco peludas criaturas

que esparcían por las habitaciones

de tu mansión déco de varias plantas

su silencio, felino y misterioso,

y afilaban sus uñas en los muebles

antiguos y en tu cuerpo ya marchito,

que lucía arañazos por doquier.

Pero no te importaba, porque aquellos

feroces animales lo eran todo

en tu vida, tu asilo, tu refugio

frente a las inclemencias de la edad.

Veías, quizá, en ellos una excusa

para saldar las deudas con tu ruin

trayectoria amorosa, desprovista

del más mínimo rasgo de elegancia,

rebosante de vacuo narcisismo.

Aspirabas, tal vez, a redimirte

en ellos, en sus uñas justicieras,

de tanta crueldad como sembraste

en el terreno de los sentimientos

y que ahora se volvía contra ti.





Narbonne, 13 de agosto de 2015





***





LES CHATS VENGEURS





Cinq chats à la maison et trois maris

sur le dos : une bonne feuille de services.

Les chats donnaient des frissons. Les maris,

de l’argent. Ce n’était pas une mauvaise conjonction.

Tu projetais complètement ton amour

sur les cinq créatures poilues

qui éparpillaient dans les chambres

de ta demeure déco de plusieurs étages

leur silence, félin et mystérieux,

et aiguisaient leurs ongles sur les meubles

anciens et sur ton corps déjà fané,

qui exhibait partout des griffures.

Mais tu t’en fichais, parce que ces

féroces animaux étaient tout

dans ta vie, ton asile, ton refuge

face aux inclémences de l’âge.

Tu y voyais peut être une excuse

pour solder les dettes de ton abjecte

trajectoire amoureuse, dépourvue

du plus petit caractère d’élégance,

débordante de vide narcissisme.

Tu aspirais, peut-être, à te racheter

en eux, en leurs ongles justiciers,

de tant de cruauté que tu avais semée

dans le terrain des sentiments

et qui maintenant se retournait contre toi.





Narbonne, août 2015





Textes traduits de l'espagnol par Marceau Vasseur et Miguel Angel Real



LUIS ALBERTO DE CUENCA



Présentation par Marceau Vasseur et Miguel Angel Real

Luis Alberto de Cuenca est né à en Madrid le 29 décembre 1950. Docteur en Philologie Classique, il a été directeur de la Bibliothèque Nationale. Entre 2000 et 2004 il a été secrétaire d’Etat à la Culture en Espagne. En 2010 il a été élu membre de l’Académie Royale d’Histoire.

En tant que traducteur et spécialiste de la culture classique, il a publié de nombreux ouvrages : Floresta española de varia caballería (1975), Necesidad del mito (1976), Himnos y epigramas de Calímaco (1980), Antología de la poesía latina (1981), El héroe y sus máscaras (1991), Libros contra el aburrimiento , Reino de Cordelia, Madrid (2011) , ou Los caminos de la literatura , Rialp (2015). En 1989 il a obtenu le Prix National de Traduction pour sa version du poème latin médiéval « Cantar de Valtario » .

Son oeuvre poétique débute en 1971 avec Los retratos et se poursuit avec Elsinore (Madrid, Azur, 1972), Scholia (Barcelone, Antoni Bosch, 1978) et Necrofilia (Madrid, Cuadernillos de Madrid, 1983). Ces ouvrages s’inscrivent alors dans la poésie dite « culturaliste ». L’ironie, le langage familier ou le mélange du quotidien et du transcendant sont des traits perceptibles à partir de La caja de plata (Séville, Renacimiento, 1985), Prix de la Critique en 1986. Par la suite, il a publié de très nombreux recueils, dont les derniers sont Cuaderno de vacaciones (2014, Visor), Prix National de Poésie, et La Flor azul (2016, Raspabook). Sa vaste production poétique est réunie dans l’anthologie Los mundos y los días. (Madrid, Visor, 2012).









LES TRADUCTEURS





MARCEAU VASSEUR

Il se présente :

Après des études de sciences politiques et de philosophie à l’Université de Toulouse, il devient professeur de lettres en Bretagne, Colombie, Vietnam, Espagne, montant parallèlement des spectacles de théâtre avec lycéens et étudiants. Il habite désormais à Douarnenez où il co-traduit de la poésie espagnole contemporaine. Il a publié avec Loreto Casado « C’est peut être du toc, la vie » (La vida puede ser una lata) de Pedro Casariego (Le Nouveau Commerce, 1996).

***



MIGUEL ANGEL REAL

Il se présente :

Il poursuit des études de français à l’Université de Valladolid (Espagne), sa ville natale. Il travaille en 1992 à l’Agence France Presse à Paris. Agrégé d’espagnol, Inspecteur Pédagogique Régional dans l’Académie de Rennes en 2012, il enseigne au Lycée de Cornouaille à Quimper et intervient occasionnellement à l’Université de Bretagne Occidentale. Il se consacre aussi à la traduction et à l’écriture de poèmes. La revue Passage d’encres a publié certaines de ses traductions en collaboration avec Marceau Vasseur, en 2008.