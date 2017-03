Redeviendrons-nous des enfants ?





Au bout du fil,

ta voix,

toi, mon frère

mais tu étais absent.

Tu ne m'écoutais pas.

J'ai continué mon monologue

la peur au ventre de pleurer ;

je ne voulais pas le faire au bout du fil.

Je me suis sentie fragile,

si malhabile,

si bête au fond.

Mes mots paraissaient bien stupides

et si inutiles.

Quand redeviendrons-nous enfants

pour encore nous chamailler

et rire,

pédaler sur les routes de notre campagne,

comme des fous,

cheveux au vent

riant et complices.

Le temps s'est arrêté comme mon coeur

au bout du fil.

Et, j'ai pleuré,

j'ai même tremblé et voulu mourir

lorsque le silence est revenu.





Puis mon coeur s'est emballé

et j'ai su que malgré tout

à jamais je t'aimerai.

***

Le silence ne dit rien

si ce n'est le vide.

Pourquoi les mots ne volent-ils pas ?

Le silence est une tombe ouverte

Qui nous engloutit,

attendant le dernier souffle

pour la trahison.

L'obscurité

n'aura même plus le bruit du silence

les pensées orphelines,

les murmures et chuchotements.

Pourvu qu'il y ait au bout...

la lumière.

***

Quand tu reviendras,

mes cheveux auront blanchi,

le temps s'arrêtera un instant comme pour te faire fête ;

nous parlerons comme si de rien n'était.

Nul silence.





LAETITIA GAND

Elle se présente :







Auteure et chroniqueuse littéraire née à Neufchâteau dans les Vosges (88) en 1979, elle vit désormais dans le Territoire de Belfort (90). Dès l'enfance attirée par les livres et le monde littéraire, elle a suivi des études dans le domaine. Son écriture est variée et sensible passant de la poésie au conte, la nouvelle, le dialogue.... Toujours des projets plein la tête dont un essai et un roman tout en continuant d'écrire de la poésie son art premier.





- Le roman du temps qui passe, éditions Joseph Ouaknine, 2011

- Entendez-vous...cette chaleur jaune? éditions Clair de Plume 34, 2012 (plus d'éditeur pour le moment)

- Traces de vie, éditions Omri Ezarti, 2013 ( réédité aux éditions Cana, 2016 ), Mention du Prix Al Bayane de poésie 2013

- Histoires d'eau douce et d'eau salée, éditions Mon petit éditeur, 2014