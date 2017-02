J’écoute le silence de ces absences

La brise de mer m’apporte sa parole triste et amère

Où siffle le souffle d’invisibles présences

J’entends ces sons d’outre-monde

Et mes corps d’éthernité regroupés en cet instant

Symphonisent mes sens acérés et assiégés

Expérience convulsée d’un temps concentré

Multiplicité des vies s’expriment dans ce blanc du vide

Où les rayons de tous les soleils illuminent les chairs de ma nuit

M’offrant l’aisance des airs chers de mystère

GÉRARD LEYZIEUX