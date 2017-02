LE CAPITAL DES MOTS - GABRIEL MEUNIER

une nuit

j'ai rencontré

les ailes du secret

bien souvent il est vilipendé

alors j'avais la chance de le regarder

tout doucement il est venu se poser à côté de moi

mon livre n'était qu'à moitié lu à moitié oublié à moitié replié

il s'est posé en équilibre tout au bord de la dernière page

il ne me regardait mais je sentais qu'il n'osait pas

je l'entendais à peine il fredonnait doucement

pourquoi les hommes ne veulent pas de moi

pourquoi ils ne veulent pas de moi

alors sottement j'ai allumé

il a eu très très peur

il est parti

une nuit

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).