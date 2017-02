Extraits de « vie d’origami et autres pliages »

**

Que de visions effeuillées

Avant de te trouver

Dans les prisons du hasard

Dans les rayonnages du mensonge

Dans les accrocs qu’on se fait

Aux harpons du vent

Qui donc a voulu cadenasser

Les vagues ?

Fermer de la longue avenue

Les milliers d’yeux ?

**

Je connais l’heure arpentée au surplomb d’azur

L’iris irisé de ses yeux taillés en barque,

Tout en bas, l’envie forte de plonger

Dans cet ombilic de limbes océanes

C’est comme un amour qui t’appelle

Et la mort aussi, avec ses xylophones d’algues.

Dans le fracas du rêve finit le saut de l’ange

Et le sentier aux senteurs de passé,

Pauvre garrigue au fond des saladiers

**

MINIATURES

1

Je sentais sa présence

Comme un sourd entend

La musique dans

Les mouvements de la danse

2

Garrigue irriguée de soleil

Dans mon cœur sec ta lumière





3

À l’heure méridienne

Soleil

Esseulement

Sur le chemin des orphelines

Flotte la chevelure du vent





4

Entre les briques des jours

Ont nidifié les mots

Des futures lamentations





CHARLES ORLAC

Il se présente :

courte biographie

Charles Orlac, né en Italie en 1953, a vécu sa jeunesse dans le sud de la France avant de s'installer à Paris en 1980.