Au plus profond de ma nuit





Je regarde ma tasse de café,

aussi sombre que mes larmes,

comme je regarde la mer

aussi bleue que ce ciel d’été,





que ce ciel d’après-midi,

où pour la première fois,

je t’ai regardée,

petite fille aux yeux violets

aussi profonds que ma nuit.





Tu semblais dire :

« Attends-moi, ne t’en va pas ! »

Mais je ne t’ai pas écoutée.

Je ne me suis pas retournée.

J’ai tracé une croix rouge

sur l’enfant que j’étais.





J’ai crié dans le soir

rose encore de couchant

que je ne voulais plus

te croiser sur ma route ;

comme une mendiante effrayée,

une pénitente effarouchée.









J’ai crié et j’ai couru

de toutes mes forces

pour tromper l’enfance

et puis ma nuit.





Elles m’ont rattrapée

un jour d’hiver glacé

au tournant de ma vie

alors que je m’apprêtais

à pleurer, à mourir





seule ensevelie

sous les roses de soie

et sous mes fleurs

froissées d’obsolescence.





Et comme les billes

de verre translucide

sur mon corps vieilli,





je les ai recueillis

tes yeux violets

des yeux violets

de petite fille :





celle que j’étais

au plus profond

de ma nuit.

ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives ainsi qu’ Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français.

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero . En outre, elle écrit régulièrement des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire et Le Capital des mots .

Enfin, elle est l’auteur de proses poétiques sur le site de l’éditeur Hervé Roth éditeur et nourrit son propre blog Perles de poésie à l’aide de petits billets d’humeur teintés d’humour et de rêverie.