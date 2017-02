trottoirs

( extraits )

tentes



à toi homme qui prépares au crépuscule

avec attention des draps et des duvets

dans une tente posée près de voitures

au-dessous d'un métro aérien à Paris



plus que tout autre tu connais la ronde

sans fin des heures du jour et de la nuit

tu connais l'écoute du moindre bruit

et les odeurs implacables de l'asphalte



tu regardes plus loin entre des piliers

d'autres tentes quelque peu éclairées

qui sont comme des amies ou des rêves

auxquels tu ne peux toujours pas croire

***

bureaux



qui chantera un peu la vie des bureaux

les mêmes pièces où nous sommes restés

pendant des années assis devant des écrans

autels difficiles et sévères du temps



étions-nous tous les gardiens d'un secret

dont les mots étaient plus sensibles encore

pour avoir été autant délaissés ignorés

malgré les tours au quatre coins du monde



dans l'espace étroit d'un couloir à Rollberg

chacun à notre table nous avons essayé

bon gré mal gré de respecter le rite

puis nous nous sommes quittés sans dire un mot

***

bébés



que voyez-vous bébés tsiganes à Paris

toujours seuls sur le bitume noir de crasse

parmi de vieux vêtements abandonnés

et des pacotilles dont personne ne veut plus



vous nous emmenez un jour en silence

par des rues des avenues des places désertes

sans aucune âme qui vive sans aucune voiture

aux confins de Belleville et de Ménilmontant



vous êtes sans doute les derniers témoins

et notre présence bientôt vous importune

vous nous renvoyez vous nous lâchez vite

pour vous préparer aux heures de la nuit

***

rue Bissuola



qui êtes-vous hommes dans les bars tristes

ou au-dehors à boire sous les arbres

de la rue Bissuola dont le long méandre

me rappelle le corps étendu d'un serpent



je vous croise comme des êtres proches

d'un monde que j'aurai à peine connu

même si à cette heure fragile du crépuscule

nous nous lançons encore des regards vifs



fêtons-nous le jour de moins d'un martyre

en regrettant la grande violence

mentons-nous une fois de plus sans montrer

que nous attendons les premières étoiles

***

front



ô toi femme très âgée vêtue de noir

qui te mets à genoux pour te pencher

au point de poser ton front sur le trottoir

devant un gobelet usé et vide



immobile tu deviens une sculpture

dont la présence ne cesse de faire peur

tant tu nous montres un autre destin

de notre corps et de notre vie



t'amuses-tu en fait tout au long du jour

qui sait si tu écoutes encore les pas

si tu attends le tintement d'une pièce

le soir tu sauras t'effacer à l'insu de tous

***

femme



femme seule assise un matin d'hiver

sur un trottoir humide de la rue Oberkampf

tu as posé en une rangée sur le sol

de vieux livres de Yukio Mishima



peut-être as-tu connu le tumulte des flots

as-tu serré des nuits un homme dans tes bras

sans jamais penser à une autre vie

sinon à t'enivrer de l'odeur de sa peau



à présent tu attends de toutes tes forces

que nous lisions et que nous allions

au plus vite à notre tour caresser des corps

tu ne veux pas nous laisser dans la misère

ALAIN RIVIÈRE

Plus d'infos :