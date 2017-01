Je suis devenu l'attaché de presse du webmagazine Levure Littéraire ( créé en 2010 par Rodica Draghincescu) et je relaie cet appel à contributions. Par ailleurs, la revue en ligne Le Capital des Mots, Magazine que j'anime est partenaire de Levure Littéraire.

ERIC DUBOIS

Chers Amis et Lecteurs de Levure littéraire,





Le thème de notre prochaine édition sera:

Être ou Faire partie intégrante ? –

Un sujet d'actualité, qui nous tient à coeur et qui peut faire couler beaucoup d'encre, un sujet qui attire l'attention et que nous pouvons aborder de plusieurs points de vue: culturel et littéraire, sociopolitique et sociologique, linguistique, philosophique et psychologique etc



Légenda:

L’adjectif intégrant, que l’on trouve principalement dans la locution "partie intégrante", qualifie une partie indispensable à l’intégrité d’un tout. On emploie généralement cette locution dans l’expression faire partie intégrante qui signifie « être parmi les principaux éléments constituants de quelque chose . Notons que l’on peut aussi utiliser le verbe être à la place du verbe faire.



Exemples :

- La fidélité fait partie intégrante de nos valeurs.

- Les minorités ethniques font partie intégrante de la société d’aujourd’hui.

- Un grand artiste est une partie intégrante d'un spectacle ou d'un projet.

- Un grand écrivain est une partie intégrante de la littérature de son époque

- Les fruits et légumes sont des parties intégrantes de notre alimentation.

- L'amour est une partie intégrante de notre vie.

- La curiosité est une partie intégrante de l'esprit humain.

etc...



Conditions d'envoi:



Tous les matériels doivent respecter le thème proposé.



Poésie: minimum 3 poèmes courts.



Prose: minimum 2 proses courtes (nouvelles, essais, fragments de roman).



Arts plastiques: minimum 6 photos/illustrations.



Musique: minimum 3 mp3 avec la voix de l'artiste et 2 vidéos déjà postées sur YouTube ou Dailymotion.





A cela se rajoute, dans tous les cas, la notice BIO de l'auteur/artiste, ainsi que des photos représentant l'auteur/artiste et son laboratoire.



Les traductions de qualité seront fortement appréciées, puisque Levure littéraire est plurilingue et multidisciplinaire.



Toute discipline humaniste pourra trouver sa place sur notre site.





Deadline pour les propositions et les envois : 20 février 2017

Contact: redactionlevurelitteraire@gmail.com

Vidéo-promotion LEVURE 13 sur : https://vimeo.com/184047984

Notre site:

http://www.levurelitteraire.com

Nos coordonnées sur Facebook et Twitter:

https://fr-fr.facebook.com/LevureL/

https://twitter.com/LevureL

CORDIALEMENT,

Le comité directeur de Levure littéraire,

webmagazine multilingue et pluridisciplinaire (France-USA-Germany)

http://www.levurelitteraire. com