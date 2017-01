Traversée fugace, apparition fugitive

Afflux sur les sens à l’affût

Nourrit le trop-plein d’absences

Ce vide qui t’emplit et reste seul

Envol soudain, geste indéterminé

Fore ces sensations d’incompréhension

Clarté qui se perd en ton silence

Tout te trouble jusqu’aux profondeurs ultimes

Alors que les mots émis t’immobilisent

Les images s’empilent au-delà de l’espace de ton corps

Qui te maltraite de tout son être

GÉRARD LEYZIEUX