Alu le chat

Alu mon chat voudrait manger mes bras, mon chat trouve que c’est normal, Alu n’est pas comme les autres chats mangeurs de souris, il trouve que c’est tout à fait normal de manger mes bras, c’est logique.

Je m’appelle Marc-Pierre Janssens. Je suis savant et fou à la fois. Je cumule. Comme je suis fou, je pourrais dire que je fais des cumulets. Comme je suis savant, je précise que cumulet est un belgicisme qui veut dire « roulade » ou « galipette ». La précision est de rigueur.

Alu mon chat voudrait prendre ma tête. Depuis sa naissance il m’imaginait sans tête, c’est logique, Moi sans tête - chat heureux, moi avec tête - chat triste.

J’aime les femmes libres et faciles. Libres car la liberté rend belle toute femme qui la porte en elle. Et faciles pris ici dans le sens de faciles à vivre car comme a dit Boris Vian… On n’est pas là pour se faire engueuler. Tu en penses quoi, toi ?

Alu mon chat voudrait brûler mes livres qui disent que les chats sont violents, Alu mon chat est très gentil, il n’est pas violent sauf si je le regarde dans les yeux, il n’aime pas mes yeux, c’est logique.

Je suis un fervent adepte du merci matinal et du merci vespéral. Dire merci pour la journée qui s’annonce. Et dire merci pour la journée qui vient de se passer. Merci. Merci. Merci. Vespéral est un adjectif qui signifie « qui a rapport au soir ». La précision est de rigueur.

Alu mon chat voudrait manger ma langue, il me trouve horrible quand je parle, donc, moi sans langue – chat heureux, moi avec langue – chat triste. C’est logique.

Je parle le langage du cœur, des enfants et des dieux. Je parle le langage du cœur, des enfants et des dieux. Je parle le langage du cœur, des enfants et des dieux. Tu en penses quoi, toi ?

Alu mon chat voudrait cacher mon cœur dans une armoire, il ne supporte pas les battements, c’est sans sens, aucune logique et il n' y a pas de rythme, moi avec cœur - chat en colère, moi sans cœur - chat en paix. C’est logique.

Un jour, je suis parti en voyage à Sofia et j’y ai rencontré un elfe (c’est pour cela que l’on dit que je suis fou) drôle et empli de sagesse qui m’a raconté des blagues grivoises et emplies de sagesse. Sofia signifie en grec ancien « sagesse ». La précision est de rigueur.

Alu mon chat voudrait me faire souffrir, il n’aime absolument pas que j’appelle au secours, c’est logique, il faut que je souffre, il faut que mon chat soit heureux.

Je pense qu’une étoile qui explique les règles de l’Amour (faut-il des règles en Amour ?) à un calamar amoureux d’une aventurière ayant le pied marin est un fait réel (c’est pour cela que l’on dit que je suis fou). Tu en penses quoi, toi ?

Alu mon chat voudrait me mordre dans le cou, ou il faut que quelqu’un morde quelqu’un, c’est facile. C’est la logique.

Un autre jour, j’ai rencontré, à la tombée de la nuit, dans un champ de tournesols en fleur, un alien luminescent (c’est pour cela que l’on dit que je suis fou) qui m’a révélé les sept lois du bonheur sur terre. Depuis, je suis savant. Je suis fou. Et je suis heureux. C’est logique.

Alu mon chat voudrait vivre une histoire belle, il voudrait toucher le ciel, faut-il toucher le ciel. Tu en penses quoi, toi ?

Je pense qu’Alu doit toucher le ciel. Il faut toujours toucher le ciel dès que l’on en a l’occasion. Alu… Touche le ciel… Touche !

Alu mon chat voudrait brûler mes sentiments, le ciel n’est pas important, il est tout le temps présent, donc Alu prendra son temps de chat pour brûler mes sentiments, il ne supporte pas les vibrations de mes sentiments, c’est facile, c’est la logique, sentiments brûlés – chat heureux, sentiments présents – chat triste. C’est logique.

Je pense aussi que la logique est différente suivant que l’on soit un savant, que l’on soit fou ou que l’on soit heureux. Moi, je suis un savant fou heureux. Comme j’ai dit plus haut, je cumule. Donc, ma logique est différente mais est identique en même temps. C’est logique.

Alu mon chat fait des rêves, il note ce qu’il rêve, il me les raconte, j’écoute, il a l’habitude, j’ai l’habitude d’écouter.

Je rêve aussi. Je rêve. Je rêve que je suis un savant. Je rêve que je suis fou. Je rêve que je suis heureux. Je rêve donc, je suis. La précision est de rigueur.

Alu mon chat pense, il note ce qu’il pense sur mon ventre, il ne faut surtout pas que je bouge, Alu aime ses pensées et il faut qu’il les note sans aucune interruption. Chat heureux - chat pas triste. C’est logique.

Un jour, j’ai rêvé que j’étais un chat et que je voulais manger les bras de mon maître. Je voulais manger ses bras et je trouvais cela tout à fait normal. Oui, je trouvais cela tout à fait normal. Et je trouvais cela aussi tout à fait logique. La précision est de rigueur.

Alu mon chat aime grignoter les doigts plantés au-dessous de mon lit, il ne faut surtout pas que je le dérange, j’aime mon chat. Oui j’aime mon chat, c’est logique, tu en penses quoi, toi ?

Je pense qu’il est doux d’être aimé. Je pense que je suis un chat. Et je pense que c’est bon de manger des doigts plantés au-dessous d’un lit.

LA GRANDE LOGIQUE, LA GRANDE LOGIQUE, LA GRANDE LOGIQUE

LA GRANDE LOGIQUE, LA GRANDE LOGIQUE, LA GRANDE LOGIQUE

LA GRANDE LOGIQUE, ALU LE CHAT LA GRANDE LOGIQUE,

LA GRANDE LOGIQUE, ALU LE CHAT LA GRANDE LOGIQUE,

LA GRANDE FOLIE, LA GRANDE FOLIE, LA GRANDE FOLIE,

LA GRANDE FOLIE, LA GRANDE FOLIE, LA GRANDE FOLIE,

LA GRANDE FOLIE, ALU LE CHAT LA GRANDE FOLIE,

LA GRANDE FOLIE, ALU LE CHAT LA GRANDE FOLIE.





KHALID EL MORABETHI & GAËTAN SORTET