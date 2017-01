LE CAPITAL DES MOTS - GABRIEL MEUNIER

D'après Le Gibet, Maurice Ravel

Si bémol

os blanchis au vent des corbeaux

s'enfuient les hordes

les nuées déchirées

si bémol

cinquante trois fois en cinq minutes cinquante neuf secondes

si bémol

corps imperceptiblement balancés

gibet ou calvaire ?

Ils ne sauront jamais

si bémol

grincement d'une charrette au loin

si bémol

c'est fini

si bémol

mais nous avons fait bien mieux que tous ces princes et ces gueux

prélats ou coquins étaient novices doués de peu de moyens

technologie prouesses de la science fusion nanoparticules

pulsion de mort

instinct de vie

push pull

air connu

c'est pas moi

le ziklon B s'est inventé tout seul

laboratoires pharmaceutiques alias phytosanitaires pignon sur rue

si bémol

si bémol

l'instinct de vie s'est réfugié sous la plus grosse pierre

dématérialisation ?

si bémol

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).