Oyez oyez braves gens !

L'humanité est sauvée !

Pour tous les matins deviennent

seront radieux

Les soirées étincelantes

Dents blanches haleine fraîche

Une baguette magique va nous sauver de tous les périls

La brosse à dents RFID est là, enfin !

Co-nnec-tée ! Co-nnec-tée !

Les Chinois inventeurs ??

Un vulgaire manche en bois muni de poils de porc !

Ils peuvent se rhabiller

Rotative alternative

Il y avait la brosse à dent électrique

L'électronique est un coup de tonnerre

Quintessence du progrès

Summum du bien-être

En un mot : Nir-va-na

Combien d'allers-retour mon fils ?

37 ? Purgatoire ! Hop !

Vitesse ? 2 minutes ? Direct chez Satan !

Hier, à 22 h 30 tu as oublié !

Trois Ave et deux coups de baguette magique

Honte à toi ! Tu vas puer du bec !

Tes voisins te jetteront un sort !

Tu veux la revendre ?

Cayenne pour moins que cela

Dorénavant deux fois par jour !

Après les aubes claires

Les cimetières seront enfin NICKEL

Oyez

Comme le souligne une publicité, grâce à la brosse connectée "il s'agit d'une expérience familiale captivante: plus besoin d'insister pour que les enfants se brossent les dents régulièrement".

Science sans conscience n'est que ruine de l'âme (F. Rabelais)

GABRIEL MEUNIER

Il se présente :

Enseignant retraité, photographe auteur aujourd'hui.

Illustration d'ouvrages, collection de cartes postales "Hémisphères", affiches et plaquettes pour l'artisanat et le tourisme. Si certains sont « tombés dans le révélateur » à leur naissance, d’autres ont reçu un appareil numérique pour la fête des pères. Suis-je un hybride ? Efficacité, logique (site d'éducation à l'environnement Images-4D.org) mais aussi vécu et sentiment (www.galerimaginaire.org).