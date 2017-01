Depuis



Qu'il neige



Sur la terre



L'hiver porte



Son blanc manteau



Celui qui cache



Nos misères



Et nos cœurs



Endormis



_



C'est compliqué



Un flocon de neige



C'est un calcul



Une architecture



Un labyrinthe



Un frais baiser



Du ciel à la terre



_



Tu me laisses



Dans l'hiver



Muet



Tu me laisses



Dans la nuit



Coupante



Et j'en appelle



Au vent



Qu'il m'emporte



_



Cette toute petite



Étoile



Qui vibre



Peut s'éteindre



A tout moment



Tu le sais



Tu le sens



Dans tes veines



_



Tu me laisses



A quai



Emportant



Avec toi



Les mots



Le vent



Et puis aussi



Toute la poussière



D'étoiles





EVELYNE CHARASSE Elle se présente : Je m’appelle Evelyne Charasse. Je suis née en 1960 à Chalon sur Saône. J’habite à La Rochelle . J’essaye d’écrire des flocons de neige . En Septembre 2014, j’ai participé à un recueil de poésie http://www.calameo.com/read/003179563fb806672f386?authid=HLNNqZ2xYMEj Certaines de mes micropoésies ont été publiées dans les revues numériques Le capital des mots (24/09/14) , Soliflore (29/09/14) , Ce qui reste (04/11/14) et le web magazine L’Art en Loire (Février 2015). Ainsi que dans les revues papier Libelle(numéro 260) et Lélixire (numéro 9) en Octobre 2014, Herbe Folle numéro 4( Hiver 2014), Traversées (75), Traction-Brabant(60) , Le tas de mots(17) , Comme en poésie (61), Les Cahiers de poésie (41) ,Revue Méninge (2) . Les revues Arpa, Bleu d’Encre, Paysages Ecrits et Ecrit(s) du Nord , Verso en publieront courant 2015. Je pose mes petites poésies ici http://www.ipagination.com/communaute/profil/charasse-evelyne Et mes petites histoires souriantes là https://bleue-la-renarde.over-blog.com

https://twitter.com/BleueEvelyne



https://www.facebook.com/bleue.larenarde