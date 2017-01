***

Poème de naissance





à Constantin

4ème mois

Et voilà,

J’apprends

Que tu es un garçon mon enfant !

Et je me sens heureuse déjà

A l’idée de ta présence.

Tu es mon petit enfant

Et de te savoir dans mon ventre

Me réconcilie avec moi-même.

Ma mère m’a voulu garçon

Je ne l’étais pas

Mais portais ce fardeau…

Voici que tu viens libérer

Définitivement ces chaines-là.

Je ne t’attendais pas,

Je ne t’espérais pas,

Je n’imaginais pas

Ce que ta vie pouvait m’apporter…

Tu brises à jamais

La chaine maléfique

Des mères et leurs filles

Dans la famille.

Tu viens perpétuer un héritage

De père à fils

De grand-père à petit fils

D’homme à homme !

Il me faudra défaire mes schémas maternels

Crever l’abcès

Régler mes comptes

Pour t’aimer.

Et je le ferai !

Grandis doucement et

Je serai pour toi

Une mère aimante

Et accueillante

Mon fils !

***

Solitude

Solitude,

Solitude,

Je te veux et te fuis !

Tu m’es proche,

Tu m’es chère,

Mais parfois,

Je ferai bien sans toi ….

Tu es bonne quand ton silence

se peuple de tous mes fantômes,

et qui dansent,

et que mes rêves se déploient…

Mais quand tu es vide,

Solitude,

Un vide sans fond,

Sans présence aucune-

J’ai froid,

J’ai la tête qui tourne,

J’ai envie de crier,

de me défiler…

Et je cherche quelqu’un

Une voix chaude et douce,

Mon aimé, mon amie,

Ou bien toi l’inconnu

Dont je croise le regard,

Le sourire…

Un petit moment suffit

Et je me sens moins seule

Avec ma solitude.

Janvier 2014

***

C’est dans le silence

Que j’entends le mieux

Ton rire,

Qui vient du fond

De ma mémoire,

Et qui réveille mes lèvres

Tendrement….

C’est dans le silence

Que j’entends le mieux

Mes peurs qui bavardent,

Tenaces, mais malléables…

C’est dans le silence

Que s’estompent mes colères,

Qui font bourdonner mes oreilles

Et me donnent des migraines,

Il suffit que je les écrive

Pour qu’elles lâchent de mon corps

Comme de vieux habits…

C’est dans le silence

Que les murmures de mes nuits

Se ressemblent

Pour couvrir parfois

La feuille blanche.

C’est dans le silence

Que j’entends toutes les voix

De ma seule solitude.

C’est dans le silence

Toujours,

Que mon enfance revient

Se balançant entre deux pommiers

Et qui tient toujours

Dans un rayon de soleil…

C’est dans le silence encore

Que s’invitent mes rêves,

Comme des hôtes nobiliaires,

Et qui me demandent avides,

De les accomplir.

Des images défilent

Comme sur un écran vidéo,

Se bousculent,

Concourent…

Mes rêves, multiples toujours,

Grands et petits,

Aurai-je assez de temps

Pour les réaliser ?

C’est dans le silence

Que je construis le squelette

De notre future maison…

Dans le silence aussi

Que je poursuis comme en rêve

Ton sourire

Que je veux contempler.

C’est dans le silence

Que j’attends,

Que je t’attends,

Que je susurre lentement

« Viens, il est temps ! »

Et c’est parce que dans ta voix

J’entends comme une musique,

Que mon silence se rompe,

Avec bonheur et curiosité.

Je me lève

Et pieds nus

Sur la mosaïque,

Je te suis.

Alors tout est son

Et le silence est empli.

2013-2014

EKATERINA DOBRINOVA

Elle se présente :

Ekaterina Dobrinova est née à Sophia Bulgarie en 1973. Elle arrive en France en 1992. Elle exerce la profession de comédienne et animatrice d'atelier de théâtre depuis 1996 à Saint-Etienne, la région de Lyon et de Toulouse. Elle s'installe à Paris en 2001 et commence à écrire des contes et poésies à partir de 2005. En 2006, elle devient élève aux ateliers d'Aleph à Paris, où elle achève également la formation à l'animation et devient en 2011 animatrice d'ateliers d'écriture. Actuellement elle exerce le métier d'animatrice et continue d'écrire des contes, des nouvelles et des poésies.