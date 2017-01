J'ai inversé la courbe du temps.

La courbe d'un paysage de mer.

Vibration bleue du fond de mon enfance où.

J'avais un oiseau.

Tu étais cet oiseau.

Une rose dans un tombeau de verre.

***

Le ressac de la mer et ce petit oiseau sur mon épaule.

Perché. Te reconnaître du fond des âges à travers.

Toutes tes métamorphoses.

Tu étais ce qui me parlait le mieux de Dieu.

Et le ciel se danse.

***

Comme moi le fœtus de l'extérieur tient son cœur.

Déjà toi que je serrais fort.

Puis cet homme qui étouffer mon petit oiseau en voulant l'attraper.

Seule avec mon chagrin j'ai dix ans.

Ton petit corps enterré et me remplir la bouche à ne plus pouvoir respirer.

Et je voudrais coucher dehors.

Vole petite comète, trace ton chemin de lumière...