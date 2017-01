Nouvel an













1 er janvier :

La neige a recouvert de sucre glace

les toits d’ardoise et de tuiles roses

comme le couchant ou l’aube frêle.





Comme une tarentule,

la neige a tissé

des étoiles sur les fenêtres

béantes de mon espoir.





Elle a colmaté

les brèches de mon passé

en y roulant du papier calque

ou du papier sulfurisé,

à travers lequel on peut voir





des restes de lunes désarticulées

sur des nuits blessées,

des vestiges de l’an passé,

des reliefs des repas de la veille :





« Foie gras, bulles d’or,

champagne à volonté ! »

ainsi que les bonnes résolutions

de la nouvelle année…





ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives ainsi qu’ Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français.

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero . En outre, elle écrit régulièrement des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire et Le Capital des mots .

Enfin, elle est l’auteur de proses poétiques sur le site de l’éditeur Hervé Roth éditeur et nourrit son propre blog Perles de poésie à l’aide de petits billets d’humeur teintés d’humour et de rêverie.