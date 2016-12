le chien la queue

le chien se

le chien mord

le chien se mord

la queue

le chien la queue

le chien la queue

chien le queue se la mord

mord se queue la le chien

queue la chien le se mord

pourquoi la queue pourquoi la queue

la quête de la queue

la queue quête

chien girouette chien tournis chien tourniquet chien manège

chien derviche ehcivred neihc chien derviche chien vicheder chienchedervichiendervichechiendervichechiendervichechiendervichechiendervichechiendervichechiendervichechiendervichec

pourquoi pas l'os

pourquoi la queue pas l'os

l'os aussi oui l'os aussi mais

pourquoi la queue

pourquoi

la

queue

PATRICK LE DIVENAH

Il se présente :

De sang breton, de naissance angevine, d’habitat parisien, bigame, car aime autant le mot que l’image. Aspiré par le souffle, inspiré par la spirale, l’absurde, la poésie des sciences, et bien d’autres choses encore, avec passion. Publié dans une trentaine de revues littéraires et d’autres en ligne. Edité chez Passage d’encres, L’ Echappée belle, Gros Textes, P.i.sage intérieur, La Tête à l’envers, La Lucarne des écrivains ; et dans des ouvrages collectifs (Henry, Lilo, L’Atelier du Gué, classiques Garnier prochainement…). Rubriques dans inks-passagedencres (cf. dans Les mots la langue : « Par ici la bonne soupe », et dans Critique : « Chefs-d’œuvre derechef »). Collagiste dessinateur (illustration de couvertures et de diverses revues).