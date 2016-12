Le jour se lève

une trace de lune

rayon de soleil blanc

des silhouettes

teintées de lumière

sortent de la nuit

le jour se lève

au loin une ligne claire

lumière vive

comme un oiseau qui s'envole

des éclaboussures

de rosée

le jour se lève

cadeau

ordinaire extraordinaire

aimer penser agir

comme si c'était le premier

le dernier

***

Rengaine poétique

Si j’avais su

je m’y serais mise plus tôt

j’aurais fait d’autres choix

sans perdre de temps

Si j’avais su

j’aurais tout gardé je serais restée

sans regarder ailleurs

sans gâcher le temps

Si j’avais su

j’aurais tout changé je serais partie

sans m’accrocher si fort

sans gaspiller le temps

Si j’avais su

j’aurais moins attendu

j’aurais fait autrement

je n'aurais pas rongé le temps

Si j’avais su si j’avais su si j’avais su

j'aurais moins de regrets

plus aucun rêve dans la tête

je n'en n'aurais plus le temps

MARTINE ROUHART

Elle se présente :

Née à Mons en 1954. Juriste de formation, depuis toujours amoureuse des livres et de la littérature, elle a été naturellement amenée à prendre elle-même la plume. C’est grâce à l’une de ces épreuves de la vie qui vous tombe dessus sans crier gare que l’écriture a définitivement pris le dessus.

Membre de l’Association des Ecrivains Belges de langue française (AEB) :

http://www.ecrivainsbelges.be/ (voir critiques de certains de mes romans sur ce site)

de l’AREAW(Association Royale des écrivains de Wallonie) : http://areaw.org/activites/comptes-rendus/ (voir critiques de certains de mes romans sur ce site)

et de l'ASBL littéraire Clair de Luth (Mons) / Affiliée à la SABAM

Sites web : c ompte Face book au nom de Martine Rouhart consacré aux activités littéraires/ Blog sur Arts & Lettres

