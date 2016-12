1.

Le mouchoir blanc,

dentelle

tache un instant,

grise et mouillée,

l'au revoir incertain,

le trouble au tremblement,

le menton plissé,

le sourire perdu;

reste les cailloux après le point noir.

2.

Le tas d'os

s'ébranle.

Des râles et des soupirs,

des cris.

Le soldat surpris,

bondit,

sa botte claque, ridicule;

La peau retrouve les os,

la chair, le sang,

les veines, le pouls,

les regards longtemps de silence

et de terre,

flamboient

et les gueules rugissent.

Le bâton,

la pierre,

se joignent,

dénoncent et hantent.





Le soldat en sueur

sur sa couche inondée

se lève,

la peur de poser le pied sur le tapis.

Le crucifix est tombé,

sur le parquet en chêne.





LAETITIA GAND

Elle se présente :







Auteure et chroniqueuse littéraire née à Neufchâteau dans les Vosges (88) en 1979, elle vit désormais dans le Territoire de Belfort (90). Dès l'enfance attirée par les livres et le monde littéraire, elle a suivi des études dans le domaine. Son écriture est variée et sensible passant de la poésie au conte, la nouvelle, le dialogue.... Toujours des projets plein la tête dont un essai et un roman tout en continuant d'écrire de la poésie son art premier.





- Le roman du temps qui passe, éditions Joseph Ouaknine, 2011

- Entendez-vous...cette chaleur jaune? éditions Clair de Plume 34, 2012 (plus d'éditeur pour le moment)

- Traces de vie, éditions Omri Ezarti, 2013 ( réédité aux éditions Cana, 2016 ), Mention du Prix Al Bayane de poésie 2013