S’absenter le temps d’une éternité

Sortant des contingences momentanées

Pour suivre le rythme de sa pensée

Fulgurance qui échappe à nos existences

Trouble et abandonne nos corps à leur déchéance

Monter, descendre, flotter, voler à la matière infiMie

Transir l’histoire amnésique de toute vie

En caressant parfois les inquiétudes du quotidien

Souffle intemporel sur les sensations imperceptibles

S’avancer enfin sur la voix du silence serein

Conjoint à cette plénitude insoupçonnée mais aujourd’hui accomplie

GÉRARD LEYZIEUX