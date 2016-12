La brûlure du couchant





Le soleil vibratile,

comme un poussin

aux plumes d’or piaille,

s’esclaffe dans un ciel bleu,

bleu de feu follet.





La nuit vient noyer ce poisson d’or,

cette étoile solaire désarticulée,

vide, désargentée et blonde

comme les blés de l’enfance,

comme le feu de l’âtre

à jamais éteint, à jamais effacé.





Brûlure du ciel noyée

par la mer nocturne

violette, veloutée





comme un voile silence

sur la violence du soir effrayé,

comme une voile qui glisse

sur notre jour dépareillé.







***





Parchemin





Le ciel est blanc cassé,

blanc sale comme la page

d’un cahier chiffonné,

tout froissé de silence,

tout meurtri de solitude.





Peupliers, érables frissonnent

dans la bise du levant,

dans l’aube rose désarçonnée.





Leurs branches glabres, nues

s’impriment à l’encre de Chine,

à l’ombre de l’azur

picoté de froidure,





à l’ombre de ma solitude crue

qui s’incruste drue et rude

sur la paume blessée

de mes mains déjà

transies de froid.







ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives ainsi qu’ Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français.

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero . En outre, elle écrit régulièrement des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire et Le Capital des mots .

Enfin, elle est l’auteur de proses poétiques sur le site de l’éditeur Hervé Roth éditeur et nourrit son propre blog Perles de poésie à l’aide de petits billets d’humeur teintés d’humour et de rêverie.