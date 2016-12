Chute













L’automne tombe des arbres

comme un chapelet

d’écailles rousses, brûlées

au soleil de novembre.





L’automne tombe du ciel

terni de sable, d’ivoire indélébile.

L’automne tombe du ciel

comme des perles de verre poli,

brisées sous la lumière

écartelée d’un fil de soie.

L’automne fait rouler

des feuilles sèches froissées,

fendillées de silence

et de la brise muette du couchant.





Ses flammes basses fracassées

des fruits bleus de la nuit,

lèchent un soleil blafard,

s’effacent sous la grisaille

morne, lourde d’un arbre

aux branches de bois mort

déjà transies de froid.









ALIX LERMAN ENRIQUEZ

Biographie

Elle se présente :

Alix Lerman Enriquez est née à Paris le 5 mai 1972. Depuis très longtemps, elle s’adonne à l’écriture poétique et, à ce titre, a déjà publié plusieurs recueils de poésie comme Météores (2005) aux éditions La Bartavelle , Les territoires de la nuit pourpre (2012), chez Do Bentzinger Editeur, A-Contre-jour (2013) chez Hervé Roth Editeur, Les fruits blets de ma solitude (2014) Herbier d’errances (2016) aux éditions Flammes Vives ainsi qu’ Au-delà de la nuit (2016) aux éditions Les poètes français.

Membre de l’ Union des poètes et Compagnie , elle a également participé à plusieurs anthologies et recueils collectifs édités par la Société des poètes français et par l’association Flammes vives . Elle a également collaboré à la revue Xero . En outre, elle écrit régulièrement des poèmes dans les revues poétiques en ligne : La Cause littéraire et Le Capital des mots .

Enfin, elle est l’auteur de proses poétiques sur le site de l’éditeur Hervé Roth éditeur et nourrit son propre blog Perles de poésie à l’aide de petits billets d’humeur teintés d’humour et de rêverie.